Состоится ли экспорт украинского зерна

До 15 сентября действует запрет на импорт агропродукции из Украины в Румынию, Польшу, Болгарию, Словакию и Венгрию. Причиной этого ограничения является то, что местные фермеры не могли качественно реализовывать свою продукцию на рынке, учитывая избыток украинского сырья.

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Скоро срок этих ограничений истекает. И Украина сможет снова начать продавать рапс, подсолнечник, кукурузу в страны ЕС, конечно, если запрет не будет продлен.

Польское правительство настроено решительно и стремится до конца года блокировать импорт украинского зерна в страну. Это решение должно помочь развитию местного бизнеса.

Куда Украина будет экспортировать зерно

Экономист Илья Несходовский рассказал 24 Каналу, что у украинского правительства есть план. По его мнению, лучше фокусироваться на торговле не на европейских рынках.

Илья Несходовский Директор Института социально-экономической трансформации Наша задача не продать именно этим странам, которые ввели запрет. Хотя им продавать легче, потому что они около территориально. В то же время, если Евросоюз решит вопрос о транзите украинского зерна через территории этих стран на другие рынки, традиционные для Украины, в частности африканский и азиатский рынки, то в таком случае проблем для украинского зерна не будет.

То есть лучшим решением для Украины в этой ситуации станет сотрудничество со странами ЕС, как с транзитными регионами. Аграрный эксперт – Денис Марчук объяснил 24 Каналу, что уже сейчас эти процессы взаимодействия продолжаются. Украинское правительство делает все, чтобы продолжать транспортировать агропродукцию через европейские государства. В частности, разрабатывает план упрощения перевозок зерновых.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Есть немало положительных историй, которые показывают, что украинская продукция сегодня достаточно активно заходит на европейские рынки. Но в контексте сырья у нас есть проблема. Именно с торговлей импортом в Польше и Венгрии. Ключевой момент в этом – работа этих регионов как транзит сохраняется.

Марчук отмечает, что если бы Евросоюз выделил минимум 1 миллиард долларов на транзитные расходы, возможностей переправлять агропродукцию в страны Африки и Азии стало бы значительно больше.