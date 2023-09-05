На які надбавки до пенсії мають право українці

Пенсія розраховується відповідно до розміру зарплати, яку отримувала особа. Також, враховується стан здоров'я громадянина, вік і кількість страхового стажу.

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Мінімальний розмір пенсії зараз – 2 093 гривні для працюючих осіб, відповідно максимальний – 20 930 гривень.

Щоб збільшити розмір пенсійних виплат, громадянин може оформити надбавки. Уряд запровадив доплати для різних категорій населення. На які виплати мають право українці:

Через особливі потреби

Розмір цієї надбавки – 800 гривень. Вона надається, якщо:

особа старше 80 років і проживає самостійно;

громадянин потребує догляду і не має працездатних родичів;

людина потребує допомоги соціальних працівників.

Вікова

Така надбавка надається автоматично, відповідно до віку.

Пенсіонер може отримати 300 гривень, якщо він набуває віку від 70 до 74 років включно;

456 гривень від 75 грн до 80 років,

570 грн – для осіб старше 80 років.

За додатковий стаж

Громадяни України мають право на спеціальну доплату, якщо кількість стажу у жінки перевищує 30 років, у чоловіка – 35 років. У такому випадку пенсіонерам додається 1% від пенсії за кожен додатковий рік. Але ця сума не може перевищувати 1% від встановленої мінімальної пенсії за віком.

Для того аби оформити або поновити надбавки, вам необхідно звернутися із відповідною заявою у ПФУ. Це можна зробити офлайн та через особистий кабінет онлайн.