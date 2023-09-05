На які надбавки до пенсії мають право українці
Пенсія розраховується відповідно до розміру зарплати, яку отримувала особа. Також, враховується стан здоров'я громадянина, вік і кількість страхового стажу.
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Мінімальний розмір пенсії зараз – 2 093 гривні для працюючих осіб, відповідно максимальний – 20 930 гривень.
Щоб збільшити розмір пенсійних виплат, громадянин може оформити надбавки. Уряд запровадив доплати для різних категорій населення. На які виплати мають право українці:
Через особливі потреби
Розмір цієї надбавки – 800 гривень. Вона надається, якщо:
- особа старше 80 років і проживає самостійно;
- громадянин потребує догляду і не має працездатних родичів;
- людина потребує допомоги соціальних працівників.
Вікова
Така надбавка надається автоматично, відповідно до віку.
- Пенсіонер може отримати 300 гривень, якщо він набуває віку від 70 до 74 років включно;
- 456 гривень від 75 грн до 80 років,
- 570 грн – для осіб старше 80 років.
За додатковий стаж
Громадяни України мають право на спеціальну доплату, якщо кількість стажу у жінки перевищує 30 років, у чоловіка – 35 років. У такому випадку пенсіонерам додається 1% від пенсії за кожен додатковий рік. Але ця сума не може перевищувати 1% від встановленої мінімальної пенсії за віком.