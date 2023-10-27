Чому переселенці не можуть отримати виплати від ООН

ООН оголошувала про надання грошової допомоги українцям, які постраждали через військове вторгнення Росії. Проте кошти змогли отримати не всі.

Хто має право на допомогу від ООН

Минулої весни українці могли отримати 6 600 гривень від ООН. Право на виплати мали переселенці та жителі найбільш постраждалих областей (гарячих точок).

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Аби претендувати на виплати, громадяни також мають підпадати під наступні критерії:

сукупний дохід родини не перевищує 5 400 гривень;

відсутність іншої міжнародної допомоги.

Розмір допомоги від ООН

Цієї зими грошова допомога від ООН зростатиме. Раніше українці отримували 2 200 гривень протягом 3 місяців, зараз виплати залежать від часу реєстрації:

якщо родина подала заяву до 1 вересня 2023 року

Такі громадяни отримуватимуть і надалі 2 220 гривень щомісячно. Виплати триватимуть 3 місяці.

при подачі заяви з 1 по 30 вересня 2023 року

Ці родини матимуть 2 200 гривень основних виплат і 2 220 гривень для підготовки до зими. Кошти надаються протягом тримісячного терміну.

коли подача заяви відбувалася з 1 жовтня і до кінця 2023 року

У такому випадку, протягом 3 місяців члени родини отримуватимуть виплати 3 600 гривень та додатково 2 220 гривень.

Кошти від ООН не надавалися громадянам, які не відповідають вказаним характеристикам. Також важливо розуміти, що ця ініціатива має обмежене фінансування, тому гроші отримують українці, які найбільше їх потребують.