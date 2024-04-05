Як пенсіонерам отримати грошову допомогу у квітні

ООН активно допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення. Зараз деякі українці можуть отримати надбавки до пенсії, завдяки цій організації.

Хто може отримати надбавку від ООН

Пенсіонери, які перебувають у зоні активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавку до своєї пенсії. Для цього громадянам потрібно відповідати декільком критеріям.

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Допомога надається пенсіонерам, які:

мають пенсію меншу за 3 250 гривень;

не отримували будь-яку міжнародну допомогу або виплати для ВПО з 1 березня 2023 року.

Регіони, де ведуться бойові дії, визначаються урядом. Зараз до цього переліку належать такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Виплата від ООН визначається окремо для кожного громадянина по такій формулі:

3 250 – сума пенсії = розмір додаткової виплати від ООН

Наприклад, пенсіонер має пенсію 2 500 гривень. Відповідно, розмір його доплати – 750 гривень.

Як отримати цю допомогу

Розмір цієї доплати не може бути меншим за 100 гривень.

Для отримання допомоги від ООН не потрібно звертатися у окремому порядку. Доплата нараховується автоматично.

Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів,

– повідомляють у Мінсоцполітики

Саме Мінсоцполітики визначає список осіб, які потребують цієї допомоги. Якщо пенсіонер уже не відповідає вказаним критеріям, йому автоматично припиняють виплати.