Як пенсіонерам отримати грошову допомогу у квітні
Джерело:ПФУ
ООН активно допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення. Зараз деякі українці можуть отримати надбавки до пенсії, завдяки цій організації.
Хто може отримати надбавку від ООН
Пенсіонери, які перебувають у зоні активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавку до своєї пенсії. Для цього громадянам потрібно відповідати декільком критеріям.
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Допомога надається пенсіонерам, які:
- мають пенсію меншу за 3 250 гривень;
- не отримували будь-яку міжнародну допомогу або виплати для ВПО з 1 березня 2023 року.
Регіони, де ведуться бойові дії, визначаються урядом. Зараз до цього переліку належать такі області:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Виплата від ООН визначається окремо для кожного громадянина по такій формулі:
3 250 – сума пенсії = розмір додаткової виплати від ООН
Наприклад, пенсіонер має пенсію 2 500 гривень. Відповідно, розмір його доплати – 750 гривень.Зверніть увагу! Розмір цієї доплати не може бути меншим за 100 гривень.
Як отримати цю допомогу
Для отримання допомоги від ООН не потрібно звертатися у окремому порядку. Доплата нараховується автоматично.
Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів,
– повідомляють у Мінсоцполітики
Саме Мінсоцполітики визначає список осіб, які потребують цієї допомоги. Якщо пенсіонер уже не відповідає вказаним критеріям, йому автоматично припиняють виплати.