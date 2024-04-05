Офіційний курс 5 квітня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,02 гривні за долар. Вартість долара впала на 17 копійок проти 4 квітня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,34 гривні, що на 8 копійок більше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 8 квітня:
- долар – 38,84 гривні,
- євро – 42,09 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 5 квітня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,95 гривні, а продаж – 39,40 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,10 гривні, а продаж – 39,50 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,27 гривні, а продаж – 39,37 гривні.
Що буде з доларом на наступний тиждень
Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що з нового тижня варто очікувати змін на валютному ринку. Він зазначає, що можуть відбуватися коливання як у бік зростання, так у бік здешевлення.
Навряд чи будь-які зміни курсів вийдуть за межі валютних коридорів, що також можна вважати позитивною ознакою "здорового" ринку.
До речі, як прогнозує Лєсовий, курс долара може бути на міжбанку та готівковому ринку на рівні 39 – 40 гривень. А євро коливатиметься в діапазоні 42 – 43,5 гривні (міжбанк) та 41 – 43,5 гривні (готівковий ринок).