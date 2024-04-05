Чого чекати від депозитів у квітні

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що наступного тижня після завершення більшості акційних програм комерційні банки поступово коригуватимуть наявні ставки. Це станеться через зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується депозитна стратегія більшості банків (нині 17,5%).

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Відповідно максимальні ставки залежно від терміну вкладу почнуть рух у бік зменшення до 16% річних. Проте загальна ситуація буде такою:

від 3 до 6 місяців – 12,5 – 13%;

від 9 місяців до 1 року – 12% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Водночас скорочення ставок за гривневими депозитами навряд чи позначиться на популярності цього виду отримання пасивного доходу. Очікується, що кількість нових депозитів у квітні проти березня зросте щонайменше на 1 – 1,5%, що цілком відповідатиме загальній тенденції першого кварталу 2024 року: місяць до місяця кількість вкладів зростає майже в однаковому "темпі", і порівняно з груднем 2023 року кількість нових депозитів вже зросла майже на 5%.

Також він додав, що для нових вкладників та тих, хто вирішив пролонгувати свій депозит банки запропонують певний "бонус" до уже наявних ставок – плюс 0,5% річних.

Одна з головних причин неспадної популярності депозитів в гривні криється в досить високому рівні "чистого" прибутку: з урахування банківських платежів та вкрай низької інфляції (з початку року вона становить менш як 1%) та залежно від терміну розміщення коштів він складає в середньому 5 – 6%. Для порівняння: це майже втричі більше за прибутковість вкладів у долах та євро,

– пояснив директор.

В більшості банків рівень дохідності гривневих депозитів формуватиметься з огляду на ставку за 3-місячними депсертифікатами. Якщо вони знизяться, фінустанови також вдадуться до помірної корекції ставок.