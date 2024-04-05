Чего ждать от депозитов в апреле

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе после завершения большинства акционных программ коммерческие банки постепенно будут корректировать имеющиеся ставки. Это произойдет из-за снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируется депозитная стратегия большинства банков (сейчас 17,5%).

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Соответственно максимальные ставки в зависимости от срока вклада начнут движение в сторону уменьшения до 16% годовых. Однако общая ситуация будет следующей:

от 3 до 6 месяцев – 12,5 – 13%;

от 9 месяцев до 1 года – 12% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА В то же время сокращение ставок по гривневым депозитам вряд ли скажется на популярности этого вида получения пассивного дохода. Ожидается, что количество новых депозитов в апреле против марта вырастет минимум на 1 – 1,5%, что вполне будет соответствовать общей тенденции первого квартала 2024 года: месяц к месяцу количество вкладов растет почти в одинаковом "темпе", и по сравнению с декабрем 2023 года количество новых депозитов уже выросло почти на 5%.

Также он добавил, что для новых вкладчиков и тех, кто решил пролонгировать свой депозит банки предложат определенный "бонус" к уже имеющимся ставкам – плюс 0,5% годовых.

Одна из главных причин неубывающей популярности депозитов в гривне кроется в достаточно высоком уровне "чистой" прибыли: с учетом банковских платежей и крайне низкой инфляции (с начала года она составляет менее 1%) и в зависимости от срока размещения средств он составляет в среднем 5 – 6%. Для сравнения: это почти втрое больше доходности вкладов в долларах и евро,

– пояснил директор.

В большинстве банков уровень доходности гривневых депозитов будет формироваться с учетом ставки по 3-месячным депсертификатам. Если они снизятся, финучреждения также прибегнут к умеренной коррекции ставок.