Яка зараз ситуація на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий у своєму коментарі 24 Каналу розповів, що НБУ і далі втручатиметься на міжбанк для встановлення балансу між попитом і пропозицією. Після надходження достатніх обсягів макрофіну дії регулятора будуть більш "вільними" і подекуди неочікуваними.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна очікувати, що коридори курсових змін на міжбанку та готівковому ринку будуть майже однаковими, проте мова йде лише про коридори, а не про курси, які все ж таки будуть досить відмінними одне від одного.

Лєсовий зауважує, що економічні фактори, що формують ринок, не нестимуть загрози. На його думку, скоріше навпаки: валютні вливання дають змогу покривати левову частку бюджетних видатків та формувати тло для розвитку економіки в надскладних воєнних умовах.

Яким буде курс

Банкір наголошує, що головні зміни, які можуть статися наступного тижня, це вектори валютних змін. Адже курси валют можуть поперемінно зростати та знижуватися і наразі прорахувати цей чинник досить важко.

Навряд чи будь-які зміни курсів вийдуть за межі валютних коридорів, що також можна вважати позитивною ознакою "здорового" ринку: 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро на міжбанку та 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро на готівковому ринку,

– вважає Лєсовий

Основні показники валютного ринку будуть такими:

Поточні курсові зміни на міжбанку не перевищать до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривень, в обмінних пунктах до 0,5 гривень.

Різниця між курсами купівлі та продажу складе до 0,05 гривень за долар, до 0,1 гривні за євро (на міжбанку), до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро (курси комерційних банків), до 0,6 – 1 гривень за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро (курси обмінних пунктів).

Діапазон курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро (у комерційних банках), 0,3 – 0,5 гривень за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро (в обмінних пунктах).

Діапазон курсів продажу на готівковому ринку: 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро (у комерційних банках), 0,3 – 0,5 гривень за долар, до 0,5 гривні за євро (в обмінних пунктах).

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