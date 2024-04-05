Кто может получить надбавку от ООН

Пенсионеры, которые находятся в зоне активных или возможных боевых действий, могут получить прибавку к своей пенсии. Для этого гражданам нужно соответствовать нескольким критериям.

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Помощь предоставляется пенсионерам, которые:

имеют пенсию меньше 3 250 гривен;

не получали любую международную помощь или выплаты для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Регионы, где ведутся боевые действия, определяются правительством. Сейчас к этому перечню относятся такие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Выплата от ООН определяется отдельно для каждого гражданина по такой формуле:

3 250 – сумма пенсии = размер дополнительной выплаты от ООН

Например, пенсионер имеет пенсию 2 500 гривен. Соответственно, размер его доплаты – 750 гривен.

Обратите внимание! Размер этой доплаты не может быть меньше 100 гривен.

Как получить эту помощь

Для получения помощи от ООН не нужно обращаться в отдельном порядке. Доплата начисляется автоматически.

Для получения выплаты пенсионерам никаких действий совершать не нужно. Она производится без подачи заявления, в соответствии с информацией, имеющейся в государственных реестрах. Выплата денежной помощи происходит путем перечисления средств на счета пенсионеров,

– сообщают в Минсоцполитики

Именно Минсоцполитики определяет список лиц, нуждающихся в этой помощи. Если пенсионер уже не соответствует указанным критериям, ему автоматически прекращают выплаты.