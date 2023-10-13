Виплати до 20 000 гривень для ВПО: хто з переселенців отримає ці кошти

ООН продовжує надавати підтримку для українців, які постраждали від російської агресії. Йдеться про грошові виплати, гуманітарні вантажі та соціальні пільги.

Кому нададуть виплати

Представники ООН зазначили, що соціальну допомогу будуть отримувати не тільки переселенці, а і інші вразливі категорії громадян. Зокрема ті, хто продовжує проживати у зоні активних бойових дій.

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Список громадян, яким нададуть виплати:

українці зі статусом ВПО;

родини, де перебувають під опікою діти;

сім'ї з прийомними дітьми;

пенсіонери, які виховують самостійно осіб до 18 років;

малозабезпечені родини, де є малолітні діти і люди похилого віку;

сім'ї, де є щонайменше 2 особи з особливими потребами.

Яка допомога від ООН надається

До складу родини, яка претендує на пільги, можуть входити: заявник, його чоловік або дружина, їхня дитина до 23 років, а також батьки обох партнерів, якщо вони перебувають у офіційному шлюбі.

Минулого року українці могли подати заяву на отримання виплат від ООН у розмірі 6 600 гривень (по 2 200 щомісячно протягом 3 місяців). Зараз основна сума цієї допомоги становить – 3 600 гривень, на зиму додатково видають – 2 220 гривень.