Виплати до 20 000 гривень для ВПО: хто з переселенців отримає ці кошти
Джерело:UNHCR
ООН продовжує надавати підтримку для українців, які постраждали від російської агресії. Йдеться про грошові виплати, гуманітарні вантажі та соціальні пільги.
Кому нададуть виплати
Представники ООН зазначили, що соціальну допомогу будуть отримувати не тільки переселенці, а і інші вразливі категорії громадян. Зокрема ті, хто продовжує проживати у зоні активних бойових дій.
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Список громадян, яким нададуть виплати:
- українці зі статусом ВПО;
- родини, де перебувають під опікою діти;
- сім'ї з прийомними дітьми;
- пенсіонери, які виховують самостійно осіб до 18 років;
- малозабезпечені родини, де є малолітні діти і люди похилого віку;
- сім'ї, де є щонайменше 2 особи з особливими потребами.
Яка допомога від ООН надається
Минулого року українці могли подати заяву на отримання виплат від ООН у розмірі 6 600 гривень (по 2 200 щомісячно протягом 3 місяців). Зараз основна сума цієї допомоги становить – 3 600 гривень, на зиму додатково видають – 2 220 гривень.
Виплати від ООН будуть регулюватися відповідно до часу реєстрації:
- до 1 вересня 2023 року
Додатковою умовою є те, що особа, яка забезпечує найбільший дохід в родині старша за 55 років. У такому випадку, сім'я отримує лише щомісячні виплати 2 220 гривень протягом 3 місяців.
- з 1 по 30 вересня 2023 року
Таким сім'ям також надають допомогу 3 місяці. Щомісячно вони мають виплати – 2 200 гривень і плюс 2 220 гривень додатково.
- з 1 жовтня і до кінця 2023 року
Ці родини мають отримувати протягом 3 місяців щомісячно – 3 600 гривень. Додатково їм нараховуватимуть 2 220 гривень.