Понад 7 мільярдів доларів: Швеція надасть військову допомогу Україні протягом 3 років

Уряд Швеції погодив з проурядовою партією "Шведські демократи" програму додаткової військової підтримки України. Вона складе 75 мільярдів шведських крон протягом трьох років.

Допомога від Швеції

Ці кошти рівномірно розділять протягом 2024−2026 років — по 25 мільярдів крон на рік.

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Загалом військова та гуманітарна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів крон або ж 9,35 мільярда доларів.

Військова допомога Україні може надійти у наступних формах:

безоплатної передачі оборонного обладнання;

фінансових внесків;

фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

Проте в уряді країни заявили, що ця програма може обтяжити державні фінанси на кілька років навіть після 2026 року.

Угорщина не підтримала санкції проти Росії

Угорщина висловила серйозні сумніви щодо нових санкцій проти Росії. Попри це вона відмовилася прямо виступити проти них.

Ми збираємося проаналізувати пакет заходів, але не підтримуємо нічого, що може чинити негативний вплив на газовий ринок ЄС,

– сказав представник Угорщини.

Будапешт сильно залежить від російського експорту і постійно виступає проти додаткових енергетичних санкцій проти Москви. Ці санкції потребують одностайного схвалення всіх 27 країн-членів Європейського Союзу.