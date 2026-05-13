Допомога від США: чи отримає Україна обіцяні 400 мільйонів доларів від Вашингтона

Україна отримає допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів на захист від російської агресії. Наразі Пентагон має намір співпрацювати з Європейським командування (EUCOM), щоб "витратити кошти доцільно та належним чином".

Що відомо про 400 мільйонів доларів від США?

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет, про що передає "Європейська правда".

Як зазначив сенатор Кріс Кун, Пентагон ще не витратив гроші з цього пакета на озброєння для України. Щодо конкретного плану витрат: Гегсет ухилився від такої відповіді.

Зауважте! Але Кун зазначив, що зволікання з виділенням цих коштів надсилає неправильний сигнал Володимиру Путіну.

Нагадаємо, що ще у квітні представники Пентагону підтвердили виділення 400 мільйонів доларів для України, які вже були схвалені Конгресом. Це відбулося після того, як провідний республіканець у Сенаті, відповідальний за оборонні витрати, розкритикував керівництво Пентагону за затримку цих коштів. Про це писали у Bloomberg.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив під час слухань у Комітеті Палати представників з питань Збройних сил, що фінансування "було призначене для зміцнення європейських спроможностей", не надавши жодних додаткових деталей.

Підтримка України з боку США зменшується, оскільки президент Дональд Трамп і Гегсет наполягають, щоб європейські країни фінансували боротьбу України проти Росії,

– йдеться у матеріалі.

Виконувач обов’язків контролера Пентагону Джулс Герст, який також виступав перед комітетом Палати представників, сказав, що ці кошти поки не законтрактовані, а їх використання залежатиме від того, яке оборонне обладнання захоче придбати Україна.

Гегсет, який звітував перед комітетом щодо рекордного запиту Пентагону на бюджет у 1,5 трильйона доларів, також відповідав на запитання демократів про послаблення підтримки України з боку адміністрації Трампа.

Зверніть увагу! Ці 400 мільйонів доларів виділив Конгрес на USAI у межах оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік. А USAI – це ініціатива що передбачає виробництво американськими компаніями пріоритетної зброї для Сил оборони України.

Що ще варто знати про допомогу від США та відносини між країнами?

На початку травня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа не заклала кошти на військову допомогу для України у межах програми USAI у проєкті оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік. Остаточне рішення щодо бюджету Конгрес ухвалить до 1 жовтня поточного року.

Зокрема наголошується, що 400 мільйонів, про які вже вказувалось вище, розподілять на 2026 та 2027 роки. А програма, за якою інші союзники України можуть купувати зброю в американських компаній, продовжує діяти. Тому можна сміливо казати, що зовсім без коштів Київ не залишиться.

Водночас Україні варто демонструвати перед Сполученими Штатами меншу залежність та виступати зрілим партнером, який робить внесок у світову безпеку. Про це повідомив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер для 24 Каналу.

Експерт пояснив, що Трамп просто роздратований, бо хоче, щоб війна в Україні вже закінчилася. Але цього не відбувається.