Як багатодітним сім'ям отримати 3600 гривень від США

Багатодітні сім'ї, переселенці та ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях мають право на допомогу від США. Розмір виплат складає 100 доларів, або 3 600 гривень.

100 доларів від США

100 доларів від США можна отримати на платформі Gate to Ukraine. Виплати надаватимуться не від держави, а з коштів громадян.

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Американці надають допомогу українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були вимушені переїхати, або живуть на тимчасово окупованих територіях.

Хто може розраховувати на допомогу:

людям із зони активних бойових дій;

а також деокупованих/окупованих територій;

у яких є принаймні одна неповнолітня дитина.

Як отримати допомогу

Заповнити форму за посиланням. Далі ваша заявка проходить перевірку, її перекладають на англійську та розміщують на сайті.

Коли допомога надходить у відповідь на запит, кошти надсилають на карту або банківський рахунок.

Після отримання коштів Gate to Ukraine просить записати коротку відео-подяку для вашого спонсора.

Допомога для переселенців від держави

Сума допомоги складає 100 доларів, однак в перерахунку на гривні це буде 3 660 гривень по офіційному курсу НБУ.

В Україні переселенці (ВПО) можуть також розраховувати на допомогу від держави. Її розмір складатиме 2 – 3 тисячі гривень.

Виплати продовжують автоматично, допоки в Україні війна. Тож одержувачам соціальної допомоги не потрібно наново подавати заяви для продовження виплат.