Як багатодітним сім'ям отримати 3600 гривень від США
Багатодітні сім'ї, переселенці та ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях мають право на допомогу від США. Розмір виплат складає 100 доларів, або 3 600 гривень.
100 доларів від США
100 доларів від США можна отримати на платформі Gate to Ukraine. Виплати надаватимуться не від держави, а з коштів громадян.
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Американці надають допомогу українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були вимушені переїхати, або живуть на тимчасово окупованих територіях.
Хто може розраховувати на допомогу:
- людям із зони активних бойових дій;
- а також деокупованих/окупованих територій;
- у яких є принаймні одна неповнолітня дитина.
Як отримати допомогу
- Заповнити форму за посиланням. Далі ваша заявка проходить перевірку, її перекладають на англійську та розміщують на сайті.
- Коли допомога надходить у відповідь на запит, кошти надсилають на карту або банківський рахунок.
- Після отримання коштів Gate to Ukraine просить записати коротку відео-подяку для вашого спонсора.
Допомога для переселенців від держави
В Україні переселенці (ВПО) можуть також розраховувати на допомогу від держави. Її розмір складатиме 2 – 3 тисячі гривень.
Виплати продовжують автоматично, допоки в Україні війна. Тож одержувачам соціальної допомоги не потрібно наново подавати заяви для продовження виплат.