Кому надається допомога

Міжнародна гуманітарна організація ACTED допоможе українським ВПО, які переселилися з територій: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

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На підтримку можуть претендувати:

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;

люди похилого віку – від 60 років і старше;

родини, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім'ї;

родини з вагітними та жінками, що годують, та з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування;

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Яка сума допомоги та як її отримати

Розмір допомоги становитиме 2 220 гривень на кожного члена родини. Її виплачуватимуть одним платежем одразу за 3 місяці. Отримати допомогу можна через відділення "Ощадбанку", Укрпошти або на карту "Ощадбанку".

Усі, хто має право на допомогу, можуть записатися на отримання грошової допомоги за телефоном 0 800 33 69 36.

Проте не забувайте, що для реєстрації необхідно мати при собі документи усіх переміщених членів родини:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на карту.

Вашу заявку розглядатимуть протягом одного місяця, а згодом після цього надійде смс-повідомлення із підтвердженням чи відмовою у наданні коштів.

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