Кому надається допомога
Міжнародна гуманітарна організація ACTED допоможе українським ВПО, які переселилися з територій: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.
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На підтримку можуть претендувати:
- одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;
- люди похилого віку – від 60 років і старше;
- родини, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім'ї;
- родини з вагітними та жінками, що годують, та з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування;
- родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.
Яка сума допомоги та як її отримати
Розмір допомоги становитиме 2 220 гривень на кожного члена родини. Її виплачуватимуть одним платежем одразу за 3 місяці. Отримати допомогу можна через відділення "Ощадбанку", Укрпошти або на карту "Ощадбанку".
Проте не забувайте, що для реєстрації необхідно мати при собі документи усіх переміщених членів родини:
- паспорти;
- ідентифікаційні коди;
- свідоцтва про народження дітей;
- реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на карту.
Вашу заявку розглядатимуть протягом одного місяця, а згодом після цього надійде смс-повідомлення із підтвердженням чи відмовою у наданні коштів.
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Інша допомога українцям
- Українські переселенці можуть отримати допомогу на суму 1 050 доларів від Данії для підтримки існуючого невеликого бізнесу або створення нового.
- Тримісячна допомога від чеської організації "Люди в біді". Розмір допомоги складає 2 220 гривень на особу.
- Допомога від держави складає щомісяця 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю, а також 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років.
- Організації BHA & Save The Children пропонує внутрішнім переселенцям грошову допомогу суму на 2 200 гривень.