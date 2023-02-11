Кому предоставляют помощь

Международная гуманитарная организация ACTED поможет украинским ВПЛ, которые переселились с территорий: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

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На поддержку могут претендовать:

одинокие матери или родители, воспитывающие детей;

пожилые люди – от 60 лет и старше;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные семьи;

семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в уходе;

семьи, у которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Какая сумма помощи и как ее получить

Размер помощи будет составлять 2 220 гривен на каждого члена семьи. Ее будут выплачивать одним платежом сразу за 3 месяца. Получить помощь можно через отделения Ощадбанка, Укрпочты или на карту Ощадбанка.

Все, кто имеет право на помощь, могут записаться на получение денежной помощи по телефону 0 800 33 69 36.

Однако не забывайте, что для регистрации необходимо иметь при себе документы всех перемещенных членов семьи:

паспорта;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

реквизиты банковской карты Ощадбанка, если хотите получить денежную помощь на карту.

Вашу заявку будут рассматривать в течение одного месяца, а затем после этого поступит смс-сообщение с подтверждением или отказом в предоставлении средств.

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