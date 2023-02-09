Базовая инфляция в январе составила 0,7% по сравнению с декабрем, а за год составила 23,3%.
Интересно Когда цены в Украине перестанут стремительно расти
Какие продукты подорожали
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего подорожали овощи и фрукты – на 6,4% и 4,4% соответственно. На 2,0-0,5% выросли цены на яйца, молоко, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры, подсолнечное масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в том числе на табачные изделия – на 1,2%, алкогольные напитки – на 0,5%.
Какие товары подешевели
В то же время, на 3,3–0,2% подешевели продукты переработки зерновых, рис, сало, сахар. Одежда и обувь подешевели на 5,1%, в том числе одежда – на 5,9%, обувь – на 4,2%.
Цены на услуги
Рост цен в сфере здравоохранения на 1,2% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 2,5% и услуг больниц – на 2,3%.
Цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,0%. В то же время, на 3,2% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
Удорожание услуг образования на 1,1%, главным образом, обусловлено ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 11,2%.
Какой будет инфляция в следующие месяцы
- НБУ прогнозирует, что в текущем году потребительская инфляция существенно замедлит темпы и сократится более чем на треть. Этому будет способствовать привлечение международной помощи стран-партнеров, сохранение жесткой политики Нацбанка и более низкий спрос среди населения.
- По итогам 2023 потребительская инфляция в Украине может составить 18,7%. В прошлом году показатель инфляции достиг 26,6%.
- В 2024-2025 годах прогнозы по инфляции улучшаются: в 2024 она может уменьшиться до 10,4%, а в 2025 до 6,7%.