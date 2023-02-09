Базова інфляція в січні становила 0,7% порівняно із груднем, а за рік склала 23,3%.
Цікаво Коли ціни в Україні перестануть стрімко рости
Які продукти подорожчали
Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти – на 6,4% та 4,4% відповідно. На 2,0–0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, масло, м'ясо та м'ясопродукти, сири, соняшникову олію.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, зокрема, на тютюнові вироби – на 1,2%, алкогольні напої – на 0,5%.
У річному вимірі найбільше зросли в ціні фрукти – на 77%, а також яйця – на 73,3%.
Які товари подешевшали
Водночас на 3,3–0,2% подешевшали продукти перероблення зернових, рис, сало, цукор. Одяг і взуття подешевшали на 5,1%, зокрема, одяг – на 5,9%, взуття – на 4,2%. При цьому за рік ціни на одяг та взуття здорожчали на 3%.
Ціни на послуги
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося в першу чергу коштом подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та послуг лікарень – на 2,3%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил на 2,0%. Водночас на 3,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті. У річному вимірі транспортні послуги подорожчали на 41%.
Подорожчання послуг освіти на 1,1% головним чином зумовлено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.
Якою буде інфляція у наступні місяці
- НБУ прогнозує, що цього року споживча інфляція суттєво сповільнить темпи й скоротиться більш ніж на третину. Цьому сприятиме залучення міжнародної допомоги від країн-партнерів, збереження жорсткої політики Нацбанку та нижчий попит серед населення.
- За підсумками 2023 року споживча інфляція в Україні може скласти 18,7%. Минулого року показник інфляції досяг 26,6%.
- У 2024 – 2025 роках прогнози щодо інфляції поліпшуються: у 2024 вона може зменшитися до 10,4%, а у 2025 до 6,7%.