Базова інфляція в січні становила 0,7% порівняно із груднем, а за рік склала 23,3%.

Базова інфляція є зміною рівня цін. При її вимірі з розрахунків очікуються сезонні та інші очікування тимчасових цін.

Цікаво Коли ціни в Україні перестануть стрімко рости

Які продукти подорожчали

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти – на 6,4% та 4,4% відповідно. На 2,0–0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, масло, м'ясо та м'ясопродукти, сири, соняшникову олію.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, зокрема, на тютюнові вироби – на 1,2%, алкогольні напої – на 0,5%.

У річному вимірі найбільше зросли в ціні фрукти – на 77%, а також яйця – на 73,3%.

Які товари подешевшали

Водночас на 3,3–0,2% подешевшали продукти перероблення зернових, рис, сало, цукор. Одяг і взуття подешевшали на 5,1%, зокрема, одяг – на 5,9%, взуття – на 4,2%. При цьому за рік ціни на одяг та взуття здорожчали на 3%.

Ціни на послуги

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося в першу чергу коштом подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та послуг лікарень – на 2,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил на 2,0%. Водночас на 3,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті. У річному вимірі транспортні послуги подорожчали на 41%.

Подорожчання послуг освіти на 1,1% головним чином зумовлено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.

Якою буде інфляція у наступні місяці