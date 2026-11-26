До державного бюджету надійшло 450 мільйонів доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії. Ці кошти розділять порівну між двома ключовими напрямками: підтримкою малого та середнього бізнесу, а також фінансуванням проєктів відбудови.

На що спрямують грошову допомогу

Половина суми, а саме 225 мільйонів доларів, надійшла за програмою RISE, про що зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Зокрема, 190 мільйонів – позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії Уряду Японії.

А ще 35 мільйонів – кредит Міжнародної асоціації розвитку.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Світовий банк підтвердив досягнуті показники. Зокрема, 20 тисяч підприємців та підприємств отримали фінансування та/або послуги за модернізованими програмами держпідтримки бізнесу, а через єДозвіл подано 100 тисяч заяв. Представники 500 компаній пройшли програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції, гармонізованих із вимогами ЄС.

А інші 225 мільйонів доларів спрямують на програму SURGE. Цей інструмент допомагає місцевій та державній владі краще планувати відбудову лікарень, шкіл та інфраструктури.

Це про краще управління публічними інвестиціями, зміцнення спроможності на державному й місцевому рівнях планувати та реалізовувати проєкти відновлення,

– пояснив Корецький.

Нагадаємо, що у жовтні Україна отримала 404,5 мільйона доларів у межах проєкту "THRIVE". Гроші надійшли від Японії та Світового банку.