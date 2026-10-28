Україна отримала сотні мільйонів доларів: гроші вже надійшли до держбюджету

Скільки грошей надійшло Україні та на що їх витратять

До державного бюджету України вже надійшло 404,5 мільйона доларів у межах проєкту "THRIVE" від Японії та Світового банку, про що повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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З цієї суми 304,5 мільйона доларів надав уряд Японії як фінансову підтримку.

надав уряд Японії як фінансову підтримку. А ще 100 мільйонів доларів надійшли у формі кредиту від Міжнародної асоціації розвитку.

Кошти вже надійшли до державного бюджету– написав Корецький.

Проєкт THRIVE спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій, покращення якості та доступності медичних послуг. У рамках проєкту Україна вже отримала 701,7 мільйона доларів.

Нагадаємо, що на початку жовтня Японія також розширила санкції проти Росії. Обмеження стосуються 33 компаній та 9 фізичних осіб.

Зокрема, 28 жовтня Україна отримала чимало підтримки від різних країн. Наприклад, уряд Нідерландів надав 1,2 мільярда євро допомоги. Підтримка передбачена на наступні три роки.

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А Фінляндія виділила фінансовий пакет на суму 240 мільйонів євро. Гроші використають на відбудову критичної інфраструктури та посилення оборонного сектору.

Також про допомогу оголосили Велика Британія та Мальта. Лондон готує додаткову допомогу загальним обсягом 10 мільярдів фунтів стерлінгів. А уряд Мальти доєднався до Фонду підтримки енергетики України, та виділив 50 тисяч євро.