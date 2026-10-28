Верховна Рада підтримала держбюджет на 2027 рік

Що відомо про бюджет на 2027 рік

Чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький подякував народним депутатам за спільну роботу та підтримку проєкту бюджету на 2027 рік у першому читанні.

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Йдеться про бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік, зокрема:

фінансування безпеки й оборони;

збереження фінансової стійкості;

виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми.

Уряд опрацює Бюджетні висновки Парламенту та підготує проєкт до другого читання– запевнив Корецький.

Подробиці поділився й народний депутат Ярослав Железняк. Він повідомив, що правка №1279 про підвищення зарплат військовим врахована та підтверджена у Бюджеті першого читання. "За" проголосували 304 особи.

Конституційна більшість! Дякую всім колегам за підтримку. Ми показали єдину позицію Парламенту! Наступний етап – дотиснути Уряд виконати цю позицію!– написав Железняк.

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Згідно з його словами, провели ще такі правки:

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про збереження Фонду підтримки підприємців та страхування від військових ризиків (без збільшення податків);

про заборону фінансувати "кешбек" за гроші бюджету.

Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що бюджет підтримали після 18 годин обговорення в сесійній залі. Комітет виніс у зал 91 висновок, у фіналі 64 залишилось враховано. Наразі все було передано уряду на доопрацювання до другого читання.

Нагадаємо, що пріоритетні видатки у бюджеті на 2027 рік – це оборона та безпека. А далі уряд вже визначатиметься за наявності ресурсів.

Раніше стало відомо, що до проєкту державного бюджету на наступний рік народні депутати подали понад п'ять тисяч поправок. Це стало абсолютним рекордом щонайменше за останні 24 роки.