Які санкції запровадила Японія

Про нові обмеження японський уряд оголосив у п'ятницю, 2 жовтня, повідомили в МЗС країни.

За даними відомства, нові обмеження стосуються 33 компаній та 9 фізичних осіб.

Відтепер будь-які перекази коштів, операції з капіталом чи депозитами для цих підсанкційних осіб вимагатимуть спеціального дозволу японської влади.

Хто "у чорному списку"

Головною мішенню Токіо став російський військово-промисловий комплекс, який живить війну проти України.

Під жорсткі обмеження потрапили компанії ворожої "оборонки":

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Туламашзавод";

"Мотовиліхінські заводи";

"Воєнторг";

"Уралдронзавод";

ВНДІР "Прогрес";

та "Алабуга Девелопмент".

Також Японія запровадила персональні обмеження проти дев'ятьох громадян Росії. Серед них:

заступник гендиректора "Ростеху" Дмитро Леліков;

засновник Lobaev Arms Владислав Лобаєв;

та керівник Воскресенського агрегатного заводу Олександр Сичугов.

Окремо Токіо запровадив обмеження щодо чотирьох компаній із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Для них також передбачені експортні заборони.

Додатковим болючим ударом для російської економіки стали санкції проти 35 суден так званого тіньового флоту Москви.

Зауважте! Варто додати, що це перше настільки масштабне розширення японських санкцій за понад рік. Попередній пакет Токіо ухвалив ще 12 вересня 2025 року.

Дії Токіо стали логічним продовженням глобального тиску на економіку ворога. Нагадаємо, що напередодні, 1 жовтня, нові санкції проти Росії запровадила Велика Британія. Лондон також націлився на "тіньовий флот", запровадивши обмеження проти суден, які допомагають експортувати російський газ.