Які заходи запровадила Велика Британія

Заходи вживаються на тлі того, що у вересні Росія запустила в бік України понад 3 тисячі реактивних дронів, про що йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Новий пакет санкцій спрямований:

на скорочення фінансування військової машини Путіна;

протидію мережам дезінформації;

притягнення до відповідальності осіб, причетних до катувань українських цивільних і депортації українських дітей.

Після псевдовиборів на ТОТ, Лондон вживає рішучих заходів проти осіб та організацій, які підривали територіальну цілісність України шляхом порушення прав людини. Серед них – вісім осіб, причетних до незаконного утримання, катувань та жорстокого поводження з українськими цивільним.

Ще семеро осіб потрапили під санкції через їхню роль в ідеологічній обробці та мілітаризації українських дітей, зокрема тих, кого депортувала російська влада. За оцінками, близько 6000 українських дітей були примусово переміщені до мережі сумнозвісних так званих "таборів перевиховання".

Крім того, російська держава намагається створити новий небезпечний тіньовий флот, щоб обходити санкції та зберігати доходи від експорту газу. Новий пакет спрямований проти кількох суден, придбаних для підтримки цих зусиль, зокрема деяких, які почали працювати лише в липні цього року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Запроваджуючи санкції проти цих суден, Велика Британія посилює тиск на сектор, який російська держава вважає критично важливим для своїх майбутніх доходів,

– йдеться у повідомленні.

Велика Британія очолила міжнародні зусилля з протидії російському занепалому "тіньовому флоту", запровадивши санкції майже проти 600 танкерів, які використовуються для обходу західних санкцій та фінансування військової машини Путіна.

У червні британські сили завдали ще одного удару, перехопивши судно "тіньового флоту" SMYRTOS, надіславши чіткий сигнал: ті, хто допомагає фінансувати російську агресію, не можуть сховатися.

Крім того, Росія продовжує вести дезінформаційну війну по всьому світу, використовуючи мережу анонімних онлайн-ферм ботів і тролів для впливу на демократичні процеси та поширення дезінформації. Сьогоднішній пакет передбачає санкції проти семи осіб, зокрема чотирьох громадян Грузії, причетних до поширення прокремлівської дезінформації – від легітимізації російської окупації українських територій до роботи в призначених Росією органах влади в окупованій Південній Осетії.

Нагадаємо, що до цього Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії у серпні. У список потрапили 12 компаній, одна фізична особа та шість суден.

Ба більше, Велика Британія не погодилася з рішенням ЄС. Так Лондон залишив чинними обмеження проти Усманова та Фрідмана.