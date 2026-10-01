Какие меры приняла Великобритания

Меры принимаются на фоне того, что в сентябре Россия запустила в сторону Украины более 3 тысяч реактивных дронов, о чем говорится на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

Новый пакет санкций направлен на:

на сокращение финансирования военной машины Путина;

на противодействие сетям дезинформации;

привлечение к ответственности лиц, причастных к пыткам украинских гражданских лиц и депортации украинских детей.

После псевдовыборов на ВОТ Лондон принимает решительные меры против лиц и организаций, подрывавших территориальную целостность Украины путем нарушения прав человека. Среди них – восемь человек, причастных к незаконному удержанию, пыткам и жестокому обращению с украинскими гражданскими лицами.

Еще семь человек попали под санкции из-за их роли в идеологической обработке и милитаризации украинских детей, в частности тех, кого депортировали российские власти. По оценкам, около 6000 украинских детей были принудительно перемещены в сеть печально известных так называемых "лагерей перевоспитания".

Кроме того, российское государство пытается создать новый опасный " теневой флот ", чтобы обходить санкции и сохранять доходы от экспорта газа. Новый пакет направлен против нескольких судов, приобретенных для поддержки этих усилий, в частности тех, которые начали работу лишь в июле этого года.

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Вводя санкции против этих судов, Великобритания усиливает давление на сектор, который российское государство считает критически важным для своих будущих доходов,

– говорится в сообщении.

Великобритания возглавила международные усилия по противодействию упадшему российскому "теневому флоту", введя санкции почти против 600 танкеров, которые используются для обхода западных санкций и финансирования военной машины Путина.

В июне британские силы нанесли еще один удар, перехватив судно "теневого флота" SMYRTOS, тем самым послав четкий сигнал: те, кто помогает финансировать российскую агрессию, не могут скрыться.

Кроме того, Россия продолжает вести дезинформационную войну по всему миру, используя сеть анонимных онлайн-ферм ботов и троллей для влияния на демократические процессы и распространения дезинформации. Сегодняшний пакет предусматривает санкции в отношении семи лиц, в том числе четырех граждан Грузии, причастных к распространению прокремлевской дезинформации – от легитимизации российской оккупации украинских территорий до работы в назначенных Россией органах власти в оккупированной Южной Осетии.

Напомним, что до этого Великобритания ввела " новые санкции против России " в августе. В список попали 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов.

Более того, " Великобритания " не согласилась с решением ЕС. Так, Лондон оставил в силе ограничения в отношении Усманова и Фридмана.