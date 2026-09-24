Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, частная беседа между лидерами состоялась во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Решение Великобритании

Британский премьер призвал союзников Украины сохранять санкционное давление, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Официальный отчет Даунинг-стрит прямо не упоминает решение Брюсселя, однако подтверждает позицию о необходимости ужесточения санкций для того, чтобы заставить государство-агрессора сесть за стол переговоров.

Заявление Бернема знаменует редкий разрыв между Великобританией и ЕС в вопросах ограничений против России. С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году соответствующие действия Лондона и Брюсселя в основном согласовывались

Связи российских олигархов с Великобританией

Издание напомнило, что оба российских миллиардера имеют историю отношений с Великобританией. Алишер Усманов наиболее известен своими инвестициями в лондонский футбольный клуб "Арсенал", из которого он окончательно вышел в 2018 году.

Михаил Фридман переехал в Лондон в 2013 году. Он покинул город после того, как против него ввели санкции.

Напомним, принятое решение ЕС предусматривает продление санкций против почти 3 тысяч бизнесменов, политиков и компаний России на три года. Однако из списка исключили Усманова и Фридмана. При этом Франция настаивала на снятии санкций с Усманова, а Люксембург лоббировал решение в отношении Фридмана.