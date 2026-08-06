Санкции против российских банков

Министерство иностранных дел Великобритании в четверг, 6 августа, опубликовало обновленный перечень ограничений в отношении России.

Под санкции Лондона попали семь банков за поддержку российской финансовой системы, имеющей стратегическое значение для страны.

В "черном списке" Лондона отныне:

Ozon Bank;

"Росексимбанк";

"Центр-Инвест";

"Реалист Банк";

"Ставр";

"ТелеПорт Банк";

и "Оней Банк".

Всем этим банкам запрещено поддерживать банковские отношения с британскими финансовыми учреждениями, а также осуществлять платежи через них.

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Санкции против российских компаний

Под санкции попали также несколько предприятий, которые, по оценке британских властей, поддерживают российскую экономику и военный потенциал:

Northern Engineering LLC – работает в энергетическом секторе России, который признан стратегическим для Кремля;

работает в энергетическом секторе России, который признан стратегическим для Кремля; "Металкомплект", "Ником", "Промсиз" и "Технолюкс" – поставляют товары и технологии, которые могут использоваться для поддержки российской военной машины.

Санкции ввели и против Александра Жданова, владельца компании Siltron. В Лондоне считают, что он помогает правительству России благодаря своей деятельности в важной химической отрасли.

Санкции против "теневого флота"

Новые британские ограничения коснулись также шести судов "теневого флота", которые используются для перевозки российского сжиженного газа (СПГ), в частности танкера Arctic Express.

Кроме того, санкции были введены в отношении индийской компании Frion Ship Management LLP, которая, по данным Великобритании, способствовала передаче танкера Arctic Express под контроль Москвы.

Также в списке находятся танкеры:

Perseas;

Torvian;

Asteras;

Visund;

и Zenturo.

По оценке Лондона, эти суда и компании помогали России получать доходы от экспорта энергоносителей и тем самым поддерживали войну против Украины.

Напомним, с начала полномасштабной войны в 2022 году Великобритания уже ввела санкции против более чем 3 200 физических лиц, компаний и судов России. Значительная часть этих ограничений направлена на сокращение доходов Кремля от экспорта нефти и газа.