Какие санкции ввела Япония

О новых ограничениях японское правительство объявило в пятницу, 2 октября, сообщили в МИД страны.

По данным ведомства, новые ограничения касаются 33 компаний и 9 физических лиц.

Отныне любые переводы средств, операции с капиталом или депозитами для этих лиц, попавших под санкции, будут требовать специального разрешения японских властей.

Кто в "черном списке"

Главной мишенью Токио стал российский военно-промышленный комплекс, который подпитывает войну против Украины.

Под жесткие ограничения попали компании враждебной "оборонки":

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Туламашзавод";

"Мотовилихинские заводы";

"Военторг";

"Уралдронзавод";

ВНИИР "Прогресс";

и "Алабуга Девелопмент".

Также Япония ввела персональные ограничения в отношении девяти граждан России. Среди них:

заместитель гендиректора "Ростеха" Дмитрий Леликов;

основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев;

и руководитель Воскресенского агрегатного завода Александр Сичугов.

Отдельно Токио ввел ограничения в отношении четырех компаний из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Для них также предусмотрены экспортные запреты.

Дополнительным болезненным ударом для российской экономики стали санкции против 35 судов так называемого теневого флота Москвы.

Обратите внимание! Стоит добавить, что это первое столь масштабное расширение японских санкций за более чем год. Предыдущий пакет Токио принял еще 12 сентября 2025 года.

Действия Токио стали логическим продолжением глобального давления на экономику врага. Напомним, что накануне, 1 октября, Великобритания ввела новые санкции против России. Лондон также нацелился на "теневой флот", введя ограничения в отношении судов, помогающих экспортировать российский газ.