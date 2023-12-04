Чому Україна може не отримати допомогу від ЄС

Україна може не отримати раніше анонсовані 50 мільярдів євро від ЄС. Така ситуація виникає через розбіжності всередині членів об'єднання.

Чому ЄС може не надати Україні грошову допомогу

У виданні Financial Times заявляють, що їхні джерела повідомляють про труднощі у досягненні згоди між членами ЄС, відносно надання фінансової допомоги Україні. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, акцентує що це затягування у прийнятті таких доленосних рішень недопустиме, повідомляє 24 Канал.

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Олександр Де Кроо Прем'єр-міністр Бельгії Дуже важливо, щоб підтримка України тривала, і щоб ми, європейці, грали у цьому важливу роль.

Варто зауважити. що суперечка всередині ЄС виникла у момент, коли в США спалахнув конфлікт в Конгресі. Через цю ситуацію, зменшилось фінансування Заходом українського бюджету. Дискусії членів ЄС продовжуватимуться до 14 грудня, саме тоді планується новий саміт у Брюсселі.

Якщо ви кажете, що підтримуєте Україну, вам доведеться взяти на себе фінансову відповідальність,

– акцентує Де Кроо

Потрібно розуміти, що суперечки серед членів ЄС – не новинка. Усі правки у пакет допомоги повинні бути внесені перед початком саміту. До цього часу члени переговорів мають досягти певного компромісу.

50 мільярдів євро від ЄС будуть використанні як система грантів та позик для України. Програма триватиме до 2027 року. Ця система має замінити діючу макроекономічну фінансову допомогу для України.

Значний негативний вплив на фінансову допомогу для України має Угорщина. Ця країна відкрито демонструє проросійські настрої.