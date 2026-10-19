Україна ухвалила важливі закони: чи отримає Київ гроші від Євросоюзу

Наразі Європейська комісія оцінює прогрес України щодо реформ та змін до законодавства. Подібна оцінка потрібна для отримання траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Чи отримає Україна 3,7 мільярда євро від Євросоюзу?

Розмір наступної допомоги може становити 3,7 мільярда євро, про що сказав речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

Він пояснив, що наразі у Євросоюзі вивчають закони, які Верховна Рада України ухвалила минулого тижня. Далі у Європі планують узгодити рішення щодо наступної виплати.

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила низку важливих законів. Наразі ми аналізуємо ці закони, після чого сформулюємо нашу оцінку,

– заявив Уйварі.

Нагадаємо, що 25 червня 2025 року Україна отримала перший транш кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро. Йдеться про 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Цей транш – частина кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Так ЄС планує надавати підтримку Україні протягом 2026–2027 років.

Слід також додати, що 15 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні важливий законопроєкт. Він передбачає оподаткування ПДВ міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості. "За" проголосували 255 народних депутатів.