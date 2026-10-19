Чи отримає Україна 3,7 мільярда євро від Євросоюзу

Розмір наступної допомоги може становити 3,7 мільярда євро, про що сказав речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

Він пояснив, що наразі у Євросоюзі вивчають закони, які Верховна Рада України ухвалила минулого тижня. Далі у Європі планують узгодити рішення щодо наступної виплати.

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила низку важливих законів. Наразі ми аналізуємо ці закони, після чого сформулюємо нашу оцінку,

– заявив Уйварі.

Нагадаємо, що 25 червня 2025 року Україна отримала перший транш кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро. Йдеться про 3,2 мільярда макрофінансової допомоги.

Цей транш – частина кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Так ЄС планує надавати підтримку Україні протягом 2026–2027 років.

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Слід також додати, що 15 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні важливий законопроєкт. Він передбачає оподаткування ПДВ міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості. "За" проголосували 255 народних депутатів.