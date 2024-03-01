Скільки мільярдів від ЄС отримає Україна вже у 2024 році: Шмигаль назвав суму

ЄС вже у 2024 році передасть Україні частину коштів у межах чотирирічної програми підтримки. Мета цієї програми полягає в сприянні розвитку України у різних сферах, включаючи економіку та соціальні програми.

Скільки мільярдів отримає Україна

Відтак, Україна отримає від ЄС у 2024 році – 16 мільярдів євро. Кошти будуть в межах 4-річної програми підтримки України на 50 мільярдів євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає 24 Канал.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Це підтримка інвестицій, підтримка нашої економіки та нашого руху до членства в ЄС. Цього року очікуємо отримати 16 мільярдів євро бюджетної допомоги від ЄС.

Шмигаль також розповів про інші спільні проєкти з міжнародними партнерами: Словенія надасть грант на суму понад 50 мільйонів гривень (близько 1,5 мільйона євро) аби допомогти Україні швидше пройти процес розмінування.

Що відомо про Ukraine Facility Ukraine Facility – це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС. В рамках Інструменту Україна отримає близько 39 мільярдів євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад 5 мільярдів євро – складають гранти.

Програма підтримки реформ та відновлення

Премʼєр-міністр також оголосив, що уряд планує схвалити угоду з Єврокомісією щодо "Програми підтримки реформ та відновлення". Ця угода передбачає підвищення загального бюджету програми – до 374 мільйонів євро.

Завдяки цій угоді буде здійснено: