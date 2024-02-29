Скільки макрофінансової допомоги потрібно Україні на місяць

Міністр відзначив, що підтримка G7 грає ключову роль у підтримці балансу Держбюджету України й відновлення економіки. Наприклад від початку повномасштабного вторгнення фінансова підтримка G7 та ЄС сумарно сягнула 63 мільярдів доларів.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США.

Він додав, що подальша ритмічна бюджетна допомога необхідна для забезпечення соцвидатків. Міністерство максимально підтримувало фінансову стійкість на початку 2024 року, коли ще була невизначеність, щодо ухвалення фіндопомоги від партнерів. Зокрема проведені заходи з максимізації доходів державного бюджету та активізація внутрішнього ринку запозичень.

Партнери відзначили дієвість заходів Мінфіну та запевнили, що й надалі продовжать допомагати Україні. Зокрема очікується, що скоро гроші надійдуть від Японії, Канади та Великобританії.

Зверніть увагу! На зустрічі Мінфін США Джанет Єллен наголосила на активній роботі адміністрації її країни щодо затвердження пакету допомоги Україні на 2024 рік.

За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції. Допомога міжнародних донорів – це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців та зберегти життя тисяч військових,

– сказав Марченко.

До слова, на зустрічі також обговорили питання конфіскації російських активів, що дозволить Україні здобути додаткові ресурси та покарати Росію.