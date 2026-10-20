На кону 30 мільярдів: Україна ще має шанс отримати допомогу від ЄС до кінця року

Україна ще має можливість отримати близько 30 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС до кінця 2026 року. Для цього важливо ухвалити відповідні законопроєкти у Верховній Раді та постанови в Кабміні.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, виділення коштів базується на чіткому принципі "гроші в обмін на реформи", тому будь-яке зволікання безпосередньо блокує транші.

Партнери надали лише частину коштів

Як наголосив Пендзин, із закладеної в бюджеті невійськової допомоги партнери надали лише частину коштів. Близько 30 мільярдів євро наразі Україна не отримала через невиконання взятих на себе зобов'язань щодо реформ.

Програма підтримки від ЄС "Ukraine Facility" містить конкретний графік щодо голосувань за євроінтеграційні законопроєкти. На жаль, Україна вже не перший рік іноді зриває ці "маячки". До прикладу, в 2025 році держава недоотримала 5,5 мільярда євро.

Коли говоримо про 2026 рік, то у Верховній Раді перебуває понад 35 євроінтеграційних законів, які є "маяками" з отримання Україною коштів. Депутати голосують, а партнери перевіряють. Якщо там все окей щодо попередніх домовленостей, то Україна отримує транш,

– сказав Пендзин.

Зверніть увагу! Раніше у Верховній Раді повідомляли, що депутати мають ухвалити близько 30 законів, частину з яких має подати уряд. Також Кабмін має ухвалити понад 40 постанов для отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Україна ще має шанс отримати 30 мільярдів євро до кінця року: дивіться відео 24 Каналу

Процес із голосуваннями нарешті пішов вперед. Так, нещодавно Верховна Рада таки ухвалила законопроєкт, за яким будуть оподатковуватися посилки вартістю до 150 євро. Відтак Україна зможе отримати 3,7 мільярда євро після оцінки з боку ЄС.