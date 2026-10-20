Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, выделение средств основано на четком принципе "деньги в обмен на реформы", поэтому любая задержка напрямую блокирует транши.

Партнеры предоставили лишь часть средств

Как подчеркнул Пендзин, из заложенной в бюджете невоенной помощи партнеры предоставили лишь часть средств. Около 30 миллиардов евро Украина пока не получила из-за невыполнения взятых на себя обязательств по реформам.

Программа поддержки от ЕС "Ukraine Facility" содержит конкретный график голосований по евроинтеграционным законопроектам. К сожалению, Украина уже не первый год порой срывает эти "ориентиры". Например, в 2025 году государство недоотримало 5,5 миллиарда евро.

Если говорить о 2026 году, то в Верховной Раде находится более 35 евроинтеграционных законов, которые являются "ориентирами" для получения Украиной средств. Депутаты голосуют, а партнеры проверяют. Если там все в порядке с предыдущими договоренностями, то Украина получает транш,

– сказал Пендзин.

Обратите внимание! Ранее в Верховной Раде сообщали, что депутаты должны принять около 30 законов, часть из которых должна быть представлена правительством. Также Кабмин должен принять более 40 постановлений для получения макрофинансовой помощи от ЕС.

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В Украины еще есть шанс получить 30 миллиардов евро до конца года: смотрите видео 24 Канала

Процесс голосования наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Так, недавно Верховная Рада все-таки приняла законопроект, согласно которому будут облагаться налогом посылки стоимостью до 150 евро. Таким образом, Украина сможет получить 3,7 миллиарда евро после оценки со стороны ЕС.