Новий транш для України від ЄС: як Європа допомагає Україні

У ЄС утвердили новий транш для укріплення української економіки. Загалом у планах Єврокомісії допомагати Україні до 2027 року.

Як Європа допомагає Україні

Відповідно до нової заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС виділяє для України ще 1,5 мільярда євро, повідомляє 24 Канал. Цей транш надається у рамках макрофінансової програми, затвердженої для українського економічного сектору.

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Урсула фон дер Ляєн Голова Єврокомісії Зараз наша підтримка України досягла 85 мільярдів євро. Буде більше. Ми запропонували 50 мільярдів євро для України до 2027 року.

Варто зазначити, що це буде 8 транш у розмірі 1,5 мільярда євро у рамках програми макрофінансової допомоги, яку для України надає ЄС. Ці гроші мають бути спрямовані на забезпечення українського держбюджету, а саме на найбільш пріоритетні видатки: гуманітарні та соціальні.

Зараз бюджет України формується переважно з коштів, які надають міжнародні партнери. Зокрема у 2023 році зовнішнє фінансування становить 42 мільярди доларів. З них 35 мільярдів витрачено на зменшення дефіциту платіжного балансу, залишок – на покриття боргів і збільшення українських резервів.