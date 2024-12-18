Україна отримала гроші від ЄС у рамках Ukraine Facility

Україна отримала 4,1 мільярда євро від Європейського Союзу. Кошти були надані за програмою Ukraine Facility.

Україна отримала новий транш допомоги

Це вже другий регулярний платіж, який виділений Європейською комісією в межах цього інструменту, передає 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Черговий транш став результатом виконання нашою державою усіх заходів, визначених Планом України,

— написав Шмигаль.

Він зазначив, що загальна допомога за ініціативою Ukraine Facility у 2024 році складає 16,1 мільярда євро. Однак загалом у її межах передбачається надання Україні 50 мільярдів євро.

Зверніть увагу! Програма буде чинною з 2024 до 2027 року.

Що передбачає програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Зокрема Європейська рада підтримала створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility.

Ukraine Facility — це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту,

— пояснював Денис Шмигаль.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Так програма передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років.

Зауважте! Перший транш у 4,2 мільярда євро від Євросоюзу у межах програми Ukraine Facility Україна отримала у серпні цьогоріч.