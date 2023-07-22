Виплати отримають не всі: кого з ВПО чекають зміни з 1 серпня

З 1 серпня відбудеться автоматичне продовження виплат для ВПО. Однак, деякі категорії переселенців більше не зможуть отримувати допомогу.

Чому можуть не продовжити виплати

Скорочення виплат пов'язані зі складною економічною ситуацією. Допомога продовжуватиме здійснюватись для громадян, які наразі перебувають у найбільш критичному становищі.

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Рішення відносно державної допомоги буде надаватися також з урахуванням майнового становища і загального доходу членів родини.

Хто не отримає виплати:

ті, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин;

засуджені, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

особи, що повернулися до свого місця проживання;

люди, які придбали земельну ділянку, будинок або квартиру на суму більш ніж 100 тисяч гривень;

громадяни, що купили транспортний засіб з випуску якого минуло менше ніж 5 років;

ті, хто має депозит більш як 100 тисяч гривень;

особи, які купили іноземну валюту або дорогоцінні метали більше ніж на 100 тисяч гривень.

Які виплати отримують ВПО зараз

2 000 гривень – повнолітні громадяни.

3 000 гривень – діти до 18 років або особи з інвалідністю.

Вище згадані зміни набувають чинності з 1 вересня 2023 року.

Після продовження терміну виплат, сума залишиться незмінною. В липні допомогу отримують усі, хто наразі її потребує. А уже у серпні лише ті, які пройшли за оновленими параметрами.

Більше про продовження виплат для ВПО можна дізнатись, скориставшись цифровим додатком "Дія".