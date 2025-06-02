Допомога ВПО: за що можуть припинити виплати у червні 2025 року

У червні 2025 року деякі внутрішньо переміщені особи можуть втратити грошову допомогу від держави. Це залежить від того, чи пройдуть вони перевірку органів соціального захисту.

Чому ВПО проходять перевірку соціальної служби

У червні 2025 році Національна соціальна сервісна служба продовжує перевіряти місця фактичного проживання ВПО, які щомісяця отримують виплати від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Ветеран".

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Перевірки сервісної служби розпочалися ще у 2023 році. Вони спрямовані на те, щоб уточнити та підтвердити дані, які ВПО подають для отримання державної допомоги.

Разом з тим органи соціального захисту мають право проводити перевірки ВПО тільки на основі чітких підстав:

коли отримують інформацію з автоматизованих реєстрів про наявність розбіжностей в даних ВПО;

якщо їм надходить повідомлення про зміну фактичного місця проживання або перебування ВПО;

у разі отримання результатів верифікації, що вказують на невідповідність ВПО вимогам для отримання допомоги;

у разі отримання результатів верифікації, що вказують на невідповідність ВПО вимогам для отримання допомоги; якщо отримують скаргу чи повідомлення про ВПО від третіх осіб, а саме їхніх сусідів, співмешканців тощо.

Варто знати! Отримавши таку інформацію, Національна сервісна служба повинна відреагувати та призначити дату перевірки. Після призначення дати соціальні працівники повинні провести перевірку впродовж 10 робочих днів.

Як проводиться перевірка ВПО

Соціальна служба зобов’язана попередити ВПО про перевірку не пізніше як за 2 дні до її проведення. Зробити це можуть за допомогою повідомлення телефоном або іншим способом, але факт повідомлення фіксується.

Якщо ВПО не може бути вдома в зазначений час перевірки через поїздку до родичів, відпустку чи з іншої причини, але заздалегідь повідомила про це соцслужбу, перевірку можуть відтермінувати на 14 днів.

Якщо особа не повідомила і була відсутня під час перевірки, то працівники служби складають відповідний акт. Тоді ВПО має 14 днів, щоб з’явитися до органу соцзахисту для проходження ідентифікації.

Важливо! Якщо ВПО не з’явиться до органів соцзахисту протягом 30 календарних днів, то з наступного місяця виплати державної допомоги особі припинять, але надішлють про це повідомлення.

Чи можна поновити виплати ВПО

Виплати ВПО можуть поновити, якщо особа не змогла пройти ідентифікацію в органах соціального захисту протягом 30 днів з поважної причини:

перебування в лікарні;

службове відрядження;

смерть близького родича тощо.

Слід знати! Щоб поновити допомогу від держави, ВПО необхідно звернутися до органу соціального захисту із заявою та документами, які підтверджують причину відсутності протягом місяця.