Допомога для ВПО: як надаватимуть субсидії та кошти на оренду житла у лютому

Щорічно держава щороку виділяє близько 40 мільярдів гривень на покриття субсидій та пільг для громадян. Ця сума зросла до 42,3 мільярда гривень на 2025 рік.

Допомога ВПО у лютому

Зокрема уряд впровадив низку важливих змін, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соцполітики.

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Серед них передбачені:

єдиний підхід до визначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП);

надання субсидій з огляду на середньомісячний сукупний дохід родини.

Проте ці зміни жодним чином не торкнуться учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Саме для цих категорій осіб порядок надання пільг залишається без змін.

Водночас надання пільг для тих, хто звернувся по допомогу з 1 січня, визначатиметься з цієї дати. Але тих, хто отримав допомогу до 31 грудня 2024 року включно, нові правила не торкнуться.

Важливо! Для них оновлення набудуть чинності після завершення опалювального сезону.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Крім того, з кінця січня запровадили субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. На неї можуть претендувати:

ВПО, які переїхали в будь-який регіон, підконтрольний Україні, якщо їхній фінансово-майновий стан відповідає вимогам постанови;

родини, які орендують житло і витрачають на це більше як 20% своїх сукупних доходів.

Субсидія на оренду житла нараховуватиметься за принципом звичайної житлової субсидії. Тобто індивідуально для кожної сім'ї з огляду:

на кількість членів родини;

загальний дохід;

вартість оренди.

Однак для отримання цієї субсидії слід укласти договір із власником житла. Держава ж компенсуватиме податки орендодавцям. Мова йде про ті податки, що сплачуються з доходів від оренди.

Зверніть увагу! Компенсація включатиме ПДФО та військовий збір для власників житла, а для фізичних осіб-підприємців – ставку єдиного податку.