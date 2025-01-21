Допомога українцям від держави

11,5 мільйона людей уже отримали свої виплати, з них понад 3,3 мільйона — у 2025 році, пише 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Крім того, вже майже 70 тисяч молодих українців долучилися до програми єКнига. Згідно зі слів Шмигаля, першим учасникам вже перерахували кошти на купівлю книг.

До того ж станом на зараз розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. Вже з 29 січня стартує субсидія на оренду житла для ВПО, що значно зменшить навантаження на родинні бюджети.

Сьогодні Уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму — "Тепла зима". Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО,

— пояснив Денис Шмигаль.

Зауважте! Посадовець наголосив, що уряд підтримував і буде підтримувати українські родини з особливою увагою до тих, хто цього зараз найбільше потребує.