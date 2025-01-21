Помощь украинцам от государства

11,5 миллиона человек уже получили свои выплаты, из них более 3,3 миллиона - в 2025 году, пишет 24 канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Читайте также Некоторые украинцы до сих пор не получили "тысячу Зеленского": когда будут выплаты

Кроме того, уже почти 70 тысяч молодых украинцев присоединились к программе еКнига. Согласно словам Шмыгаля, первым участникам уже перечислили средства на покупку книг.

К тому же по состоянию на сейчас разворачивается программа поддержки внутренних переселенцев. Уже с 29 января стартует субсидия на аренду жилья для ВПО, что значительно уменьшит нагрузку на семейные бюджеты.

Сегодня Правительство совершенствует еще одну важную социальную программу - "Теплая зима". Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПЛ,

- пояснил Денис Шмыгаль.

Заметьте! Чиновник отметил, что правительство поддерживало и будет поддерживать украинские семьи с особым вниманием к тем, кто в этом сейчас больше всего нуждается.