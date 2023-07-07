Майже 7 000 гривень: українці можуть отримати ще одну грошову допомогу

7 липня 2023, 14:03
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Джерело:

ADRA Ukraine

Деякі українці зможуть отримати майже 7 тисяч грошової допомоги від благодійної організації. Для цього потрібно буде підготувати певні документи.

Як отримати фінансову допомогу

Щоб отримати 6 600 гривень одноразової грошової допомоги, потрібно належати до однієї із наступних категорій:

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  • сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
  • багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;
  • вагітні та годуючі грудьми жінки;
  • жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;
  • особи віком понад 50 років з інвалідністю;
  • особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.
Зверніть увагу! Виплати отримають тільки жителі Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Чернігова.

Щоб зареєструватися на програму потрібно звернутися за телефоном (067) 333-17-52 і залишити заявку. Далі потрібно відправити до чат-бота у Viber або Telegram наступні документи:

  • перша та друга сторінки паспорта;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження;
  • документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати.
  • довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).

Якщо усе пройде успішно, то на ваш рахунок надійдуть кошти й ви отримаєте смс-повідомлення про це.

Скільки отримують ВПО від держави

Внутрішні переселенці отримують від держави по 2 000 гривень на місяць, але якщо у сім'ї є діти, то сума збільшується до 3 000 гривень.

Нагадаємо! Кошти від держави отримують лише ті, хто переїхав із зони ведення бойових дій або чиє житло було зруйноване внаслідок війни.

Також для ВПО постійно допомагають наступні організації:

  • Червоний Хрест;
  • ООН;
  • ЮНІСЕФ;
  • Норвезька рада у справах біженців.

 

Автор: Тетяна Стельмах