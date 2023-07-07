Майже 7 000 гривень: українці можуть отримати ще одну грошову допомогу

Деякі українці зможуть отримати майже 7 тисяч грошової допомоги від благодійної організації. Для цього потрібно буде підготувати певні документи.

Як отримати фінансову допомогу

Щоб отримати 6 600 гривень одноразової грошової допомоги, потрібно належати до однієї із наступних категорій:

Читайте також Від 2 200 до 6 600 гривень: на яку допомогу можуть розраховувати українці

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та годуючі грудьми жінки;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Виплати отримають тільки жителі Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Чернігова.

Щоб зареєструватися на програму потрібно звернутися за телефоном (067) 333-17-52 і залишити заявку. Далі потрібно відправити до чат-бота у Viber або Telegram наступні документи:

перша та друга сторінки паспорта;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати.

довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).

Якщо усе пройде успішно, то на ваш рахунок надійдуть кошти й ви отримаєте смс-повідомлення про це.

Скільки отримують ВПО від держави

Внутрішні переселенці отримують від держави по 2 000 гривень на місяць, але якщо у сім'ї є діти, то сума збільшується до 3 000 гривень.

Кошти від держави отримують лише ті, хто переїхав із зони ведення бойових дій або чиє житло було зруйноване внаслідок війни.

Також для ВПО постійно допомагають наступні організації: