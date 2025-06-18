Догляд за пенсіонером: як отримати грошову допомогу від держави

Держава у деяких випадках виплачує грошову допомогу за догляд за літніми людьми. Розмір виплат зокрема залежить від прожиткового мінімуму.

Хто може отримати допомогу з догляду за пенсіонером

В Україні родичі пенсіонера, який має підтверджені медичні проблеми, можуть отримувати допомогу на догляд за ним, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Грошову допомогу на догляд за пенсіонером виплачують щомісяця за таких умов:

отримувач допомоги має родинні зв’язки із пенсіонером, якому необхідний догляд;

доглядач проживає з літньою людиною і веде спільно господарство;

наявне документальне підтвердження від лікарів про проблеми зі здоров’ям у пенсіонера;

висновки лікарів свідчать, що пенсіонеру необхідна постійна стороння допомога.

Важливо! Розмір допомоги на догляд за пенсіонером розраховують як різницю між прожитковим мінімумом (2 920 гривень у 2025 році) та середнім доходом у місяць, який поділений на всіх членів сім’ї.

Як отримати допомогу за догляд за пенсіонером

Щоб оформити допомогу від держави за догляд за літнім родичем, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду з низкою документів:

заявою;

паспортом;

реєстраційним номером платника податків (ідентифікаційним кодом);

довідкою про доходи;

довідкою від лікарів про необхідність постійного догляду для пенсіонера.

Варто знати! Одинокі пенсіонери після досягнення 80 років, яким необхідний постійний сторонній догляд, також мають право на додаткову надбавку. Її розмір складає 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі доплата становить 944 гривні.