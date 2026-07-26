Держава платить за догляд за родичем: хто може оформити компенсацію

За догляд за людиною з інвалідністю I групи держава може виплачувати компенсацію. Однак для її призначення недостатньо лише факту догляду, а потрібно відповідати визначеним вимогам.

Хто може отримати компенсацію за догляд?

Як пояснює Пенсійний фонд, оформити компенсацію можуть не лише близькі родичі. За певних умов її призначають і людям, які не перебувають у родинних зв'язках, але проживають разом із людиною, яка потребує догляду, ведуть спільний побут і фактично здійснюють постійний догляд.

Найвищі компенсації передбачені для догляду за людьми з інвалідністю внаслідок війни. Наприклад, для осіб із підгрупою А I групи допомога може становити 100% прожиткового мінімуму – 2 595 гривень на місяць.

Розмір компенсації визначають індивідуально. Для цього враховують середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні шість місяців, прожитковий мінімум та інші показники, встановлені законодавством.

Зверніть увагу! Сума виплати не може перевищувати прожитковий мінімум на одну особу, який у 2026 році становить 3 209 гривень.

Чому компенсацію призначають не всім?

Одне з найпоширеніших хибних уявлень полягає в тому, що I група інвалідності автоматично дає право на державну допомогу. Насправді під час розгляду заяви оцінюють не лише стан здоров'я людини, а й інші обставини.

Зокрема, перевіряють:

чи потребує людина постійного стороннього догляду;

чи підтверджено це медичним висновком;

хто саме здійснює догляд;

чи проживають люди разом;

чи ведуть вони спільний побут.

Саме тому навіть за наявності інвалідності компенсацію можуть не призначити, якщо хоча б одна з обов'язкових вимог не виконана.

Важливо! Допомогу зазвичай призначають на шість місяців із щомісячною виплатою коштів. Для непрацюючих пенсіонерів або людей з інвалідністю цей строк може становити до одного року. Для цього необхідно подати заяву та підтвердити відсутність роботи трудовою книжкою або даними з Реєстру застрахованих осіб.

Які ще пільги можуть отримати люди з інвалідністю?

Окрім компенсації за догляд, як ми пасали раніше, люди з інвалідністю можуть претендувати на інші види державної підтримки, як от: забезпечення засобами реабілітації, санаторно-курортне лікування, пільговий проїзд, медичні послуги та інші соціальні гарантії.