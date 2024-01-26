Виплати ВПО скоротять: Верещук пояснила кого це торкнеться

Мінсоцполітики найближчими днями надасть зміни до постанови про виплату допомоги на проживання ВПО. Про те, яких змін очікувати та кому продовжать виплати, читайте далі.

Кому виплати продовжать

Зміни передбачають продовження виплат для вразливих категорій ВПО. Йдеться про пенсіонерів, людей з інвалідністю, жінок, у тому числі жінок з дітьми, а також громадян, які проживають на прифронтових територіях.

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Про це повідомила віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Вона також уточнила, що зміни з виплатами пов’язані зі зменшенням дохідної частини бюджету.

Ірина Верещук Віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ми напряму прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифіковувати виплати з метою їх зменшення чи оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, аби адаптуватися.

Віцепремʼєр-міністр звернула увагу на те, що підходи до виплат мають бути справедливими, адже водночас є ті ВПО, які уже адаптувалися чи отримали житло, або ж мають високооплачувану роботу.

Яка кількість ВПО

Згідно з відомостями Верещук, в Україні приблизно 4,9 мільйона осіб вважаються ВПО, з яких щомісяця отримують виплати – 2,5 мільйона осіб. Проте, ця цифра постійно змінюється.

Ірина Верещук Віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Люди, які виїхали за кордон і там проживають, вони не є ВПО, і постанова власне відрегулювала це питання. А також ті люди, які повернулися до своїх домівок. Вони теж не вважаються внутрішньо переміщеними особами, і тому незначно зменшується кількість. Але є люди, які виїжджають, і щодня триває евакуація.

Верещук також розповіла, що у 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень.

Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО знову складатимуть 57 мільярдів гривень.