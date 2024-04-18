4 мільярди доларів на озброєння: про що говорив Марченко у Вашингтоні

Вчора, 17 квітня, міністр фінансів України взяв участь у п’ятому міністерському круглому столі Світового Банку та МВФ, разом з президентом України та прем‘єр-міністром України. Там він виступив із важливою промовою.

На чому наголосив Марченко

Міністр зазначив, що подія була присвячена виключно Україні. В ній взяли участь міністри фінансів інших країн та керівництво провідних міжнародних фінансових організацій.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Від партнерів пролунали слова підтримки та готовність її продовжувати. Сподіваюсь, що це знайде втілення в конкретних діях, яких так потребує Україна, захищаючи на своїй території принципи свободи і демократії.

На зустрічі він також наголосив, що від початку 2024 року Україна опинилася у складному становищі через затримку фінансової та воєнної допомоги. Попри це, уряду вдалося втримати стабільність.

4 мільярди доларів США – саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд в умовах, коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету,

– повідомив міністр.

На його погляд, відсутність або затримка підтримки України негативно впливає на нашу спроможність протистояти ворогу на фронті. Тоді як нестача засобів ППО і ПРО – зменшує економічний потенціал країни.

Необхідно пришвидшити пошук механізму використання заморожених активів Росії на користь України. Агресор має заплатити за свої злочинні дії,

– сказав Марченко.

Міністр підсумував, що країні потрібне озброєння, аби протистояти ворогу, тож робота в межах Весняних зборів продовжується.