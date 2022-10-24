Дорожчають не лише яйця: аналітик розповів чого чекати від ціни молока

Аналітик УКАБ не виключає, що ціна молока буде зростати, а відповідно й всіх продуктів переробки. Однак все залежатиме від попиту та факторів збуту.

Що буде з ціною молока та молочних продуктів

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) пояснює, що у разі зростання цін на молоко, дорожчатимуть й продукти переробки: масло вершкове, сметана, тверді та м’які сири тощо.

Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику

Що стосується ринку збуту, то він останнім часом по трохи відновився у ті ж країни, що й раніше, хоч й з дещо меншим обігом. Разом з тим збільшився експорт молока в європейські країни.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) На європейському ринку зараз зменшується попит та споживання і ціна на сире молоко зростала протягом останніх семи місяців. Зраз темпи росту скоротилися і тому можемо казати, що зовнішній та внутрішній попит скорочується, відтак внутрішні запаси будуть збільшуватись, а попит на експорт українського молока буде зменшуватись. Ці всі фактори будуть стримувати ріст ціни надалі.

Тож аналітик пояснює, що у разі зростання ціни на зовнішньому ринку, на внутрішньому вона зросте відповідно теж, оскільки Україна не зможе задовольнити попит. Тож Максим Гопка припускає, що ціна молока може незначно подорожчати.

Як продукти ще подорожчають

Ціна м'яса буде зростати, однак все залежатиме від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, підкреслює Гопка, адже потрібно створювати умови, як для птиці, так і для свиней, корів тощо.

буде зростати, однак все залежатиме від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, підкреслює Гопка, адже потрібно створювати умови, як для птиці, так і для свиней, корів тощо. Яйця теж, на думку іншого експерта, будуть дорожчати. Олег Пендзин вважає, що це станеться перед Новим Роком, коли буде ажіотажний попит й люди готуватимуться до новорічних свят. "Війна не війна, а готуватись до нового Року будуть всі. Тому я думаю, відсотків на 7 – 8 ще яйце подорожчає, до 10% до кінця року. В реальності десяток буде десь 55 – 57 гривень, в середньому", – розповідає він.

Детальніше Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта