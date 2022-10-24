Дорожают не только яйца: аналитик рассказал, чего ждать от цены молока

Аналитик УКАБ не исключает, что цена молока будет расти, а соответственно, и всех продуктов переработки. Однако все зависит от спроса и фактора сбыта.

Что будет с ценой молока и молочных продуктов

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) объясняет, что в случае роста цен на молоко будут дорожать и продукты переработки: масло сливочное, сметана, твердые и мягкие сыры.

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Что касается рынка сбыта, то он в последнее время несколько восстановился в те же страны, что и раньше, хотя и с несколько меньшим оборотом. Вместе с тем увеличился экспорт молока в европейские страны.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) На европейском рынке сейчас снижается спрос и потребление и цена на сырое молоко росла в последние семь месяцев. Тем временем темпы роста сократились и поэтому можем говорить, что внешний и внутренний спрос сокращается, поэтому внутренние запасы будут увеличиваться, а спрос на экспорт украинского молока будет уменьшаться. Все эти факторы будут сдерживать рост цены в дальнейшем.

Так что аналитик объясняет, что в случае роста цены на внешнем рынке, на внутреннем она вырастет соответственно тоже, поскольку Украина не сможет удовлетворить спрос. Так что Максим Гопка предполагает, что цена молока может незначительно подорожать.

Как продукты еще подорожают

Цена мяса будет расти, однако все будет зависеть от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, подчеркивает Гопка, ведь нужно создавать условия как для птицы, так и для свиней, коров и так далее.

будет расти, однако все будет зависеть от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, подчеркивает Гопка, ведь нужно создавать условия как для птицы, так и для свиней, коров и так далее. Яйца тоже, по мнению другого эксперта, будут дорожать. Олег Пендзин считает, что это произойдет перед Новым Годом, когда будет ажиотажный спрос и люди будут готовиться к новогодним праздникам. "Война не война, а готовиться к новому году будут все. Поэтому я думаю, процентов на 7 – 8 еще яйцо подорожает, до 10% до конца года. В реальности десяток будет где-то 55 – 57 гривен, в среднем", – рассказывает он.

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