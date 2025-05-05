Хто з українців має обов'язково платити за доставку газу

Не платити за доставку газу в Україні можуть лише ті особи, що відмовилися від газопостачання. Зокрема йдеться про людей, чия газова труба була фізична перекрита.

Хто має платити за доставку газу

Інші ж українці повинні сплачувати за доставку газу, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Так не сплачувати рахунки за доставку газу мають можливість люди, що звернулися до оператора Газорозподільних мереж України та надали:

заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу;

або докази про відключення.

Після цього ваш оператор ГРМ надасть скориговані дані нам – ГК "Нафтогаз України". На підставі цих даних ми зможемо зробити перерахунок суми до оплати, а також анулювати необґрунтовані нарахування йдеться у повідомленні,

– йдеться у повідомленні.

Інші ж люди зобов'язані платити за доставку газу. І навіть якщоці особи не користуються газом, то платіжка все одна надійде.

Важливо! Жодних знижок або пільг для вразливих категорій населення на оплату доставки не передбачено.