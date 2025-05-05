Кто должен платить за доставку газа

Другие же украинцы должны платить за доставку газа, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Так не платить счета за доставку газа имеют возможность люди, обратившиеся к оператору газораспределительных сетей Украины и предоставили:

заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа;

или доказательства об отключении.

После этого ваш оператор ГРМ предоставит скорректированные данные нам – ГК "Нафтогаз Украины". На основании этих данных мы сможем сделать перерасчет суммы к оплате, а также аннулировать необоснованные начисления говорится в сообщении,

– говорится в сообщении.

Другие же люди обязаны платить за доставку газа. И даже если эти лица не пользуются газом, то платежка все равно поступит.

Важно! Никаких скидок или льгот для уязвимых категорий населения на оплату доставки не предусмотрено.