Хто з українців може достроково вийти на пенсію

Правом на достроковий вихід на пенсію можуть користуватися різні категорії громадян. Зокрема, військовослужбовці, люди з інвалідністю або ті громадяни, які мають шкідливу для здоров'я роботу.

У 2022 році до цього переліку також додалися багатодітні батьки. Згідно із законом жінки з п'ятьма та більше дітьми можуть вийти на пенсію у 50 років. Проте їх страховий стаж має становити щонайменше 15 років.

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Скористатися цим правом можуть також батьки, які виховують дітей самостійно, за умови, що їх мати не скористалася цим правом. При цьому багатодітний батько для виходу на пенсію має досягти 55 років та мати не менше 20 років стажу.

Крім багатодітних батьків, право на достроковий вихід на пенсію також мають матері та батьки осіб з інвалідністю з дитинства. У такому разі вимоги до віку та стажу аналогічні тим, що висуваються до багатодітних батьків.

Які ще українці мають право на дострокову пенсію

Інваліди по зору I групи – сліпі та інваліди з дитинства I групи

військовослужбовці

працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника за 1,5 року до встановленого законодавством пенсійного віку;

особи передпенсійного віку трудовий договір з якими було розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я за півтора року до встановленого законодавством пенсійного віку;

працівники та службовці, які проробили не менш 15 календарних років в районах Крайньої Півночі або не менш 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі: чоловіки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років.

працівники, що зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці; чоловіки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах; жінки – після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.

Як оформити дострокову пенсію

Заяву до Пенсійного фонду можна подавати щонайраніше ніж за місяць до досягнення встановленого віку (50 років для жінок та 60 для чоловіків), але при цьому не пізніше ніж через три місяці після дня народження. Якщо подати заяву за місяць, то виплати розпочнуться прямо з дня досягнення встановленого віку. Знадобляться такі документи: